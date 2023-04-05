"سعود الطبية" تقدّم بعض النصائح للسلوكيات الشائعة أثناء فترة الصيام

ونوّهت المدينة بأن طرق الوقاية من الصداع خلال الصيام تتمثل في الحرص على تناول كميات كبيرة من السوائل كالماء والعصائر بمعدل كوبين كل نصف ساعة، وتقليل شرب القهوة والتدخين قبل أيام الصيام تدريجياً حتى لا يسبّب ذلك الشعور بالصداع، كذلك عدم الإكثار من تناول الطعام عند الإفطار لأنه قد يسبّب زيادة السكر في الدم، وبالتالي يسبّب الصداع، لذلك ينصح بالتدرج في الإفطار بتناوله على مراحل عدة بدلاً من مرة واحدة بكمية كبيرة.