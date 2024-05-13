"الموارد البشرية" تعلن عن مخالفات قطاع الاستقدام في الربع الأول

وكشفت عن رصدها لـ 24 مخالفة لأصحاب العمل تضمنت تقديم خدمة عامل منزلي للغير، أو السماح له بالعمل لحسابه الخاص، وسحب ترخيص 70 مكتب استقدام؛ لعدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات الأداء المبنية على معايير واشتراطات قواعد الاستقدام، وعدم الامتثال بتوفير مراكز الإيواء وفق المعايير والاشتراطات المحددة، ومخالفة عدد من مواد قواعد الاستقدام وعدم تصحيح هذه المخالفات.