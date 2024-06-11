"الخطيب": ترؤس السعودية الاجتماع الـ 121 للمجلس التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة "لحظة تاريخية"

وكان من بين المشاركين في الطاولة المستديرة عدد من كبار المديرين التنفيذيين من سلاسل الفنادق العالمية والأوروبية والإسبانية الرائدة، بالإضافة لمشغلي عددٍ من المرافق السياحية في المملكة، بجانب المنظمات التي تتطلع إلى توسيع وجودها في المملكة، وذلك في إطار التطور الكبير لقطاع السياحة في ظل رؤية المملكة 2030 وتتزامن مناقشات الطاولة المستديرة مع ارتفاع عدد الزوار الإسبان إلى السعودية خلال عام 2023م، حيث استقبلت المملكة ما يتجاوز 40 ألف سائح إسباني، بزيادة بلغت 6٪ عن العام 2022م.