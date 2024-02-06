"إغاثي الملك سلمان" يوزع 6.000 كرتون تمر في مديرية المدينة بمأرب باليمن

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 543 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر في جمهورية السودان، استفاد منها 2.515 فردًا، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان.