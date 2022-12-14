خلال نوفمبر.. تنفيذ 614 جولة رقابية على المواقع التعدينية وإصدار 141 عقوبة

وذكرت أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مبينةً أنها أصدرت 42 عقوبة على المخالفين في منطقة عسير، و30 عقوبة في مكة المكرمة، و15 عقوبة في المنطقة الشرقية، و13 عقوبة في كل من منطقتي الباحة ونجران و10 عقوبات في المدينة المنورة و7 في منطقة الرياض و6 عقوبات في منطقة تبوك في حين سجلت عقوبتين في منطقة الحدود الشمالية، وعقوبة واحدة لكل من القصيم والجوف وحائل.