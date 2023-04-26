الأمطار تزف الطلاب والموظفين إلى دواماتهم وأثناء خروجهم.. "الحصيني": هنا خط سيرها

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24 " ساعة من اليوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ حتى صباح الخميس 7 شوال 1444هـ، أن تزف الأمطار الطلاب وموظفي الدولة إلى دواماتهم أو خلال خروجهم -في ظل أجواءٍ جميلة بعد اجازة سعيدة -ولله الحمد- للجميع، خاصة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: تمتد إلى أجزاءٍ من المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشرقية وجنوب منطقتَي الجوف وتبوك، وكذلك تمتد نواحي عُمان واليمن.
وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد تُسبق برياحٍ نشطة، وفالكم السيل إن شاء الله، والتغيير وارد، لأنها توقعات، والله أعلم.