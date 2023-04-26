محليات

الأمطار تزف الطلاب والموظفين إلى دواماتهم وأثناء خروجهم.. "الحصيني": هنا خط سيرها

متفاوتة من مكان إلى آخر وخفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد تُسبق برياح نشطة
الأمطار تزف الطلاب والموظفين إلى دواماتهم وأثناء خروجهم.. "الحصيني": هنا خط سيرها
سبق
سبق

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ "24 " ساعة من اليوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ حتى صباح الخميس 7 شوال 1444هـ، أن تزف الأمطار الطلاب وموظفي الدولة إلى دواماتهم أو خلال خروجهم -في ظل أجواءٍ جميلة بعد اجازة سعيدة -ولله الحمد- للجميع، خاصة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض وحائل والقصيم والباحة وعسير وجازان ونجران.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: تمتد إلى أجزاءٍ من المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والشرقية وجنوب منطقتَي الجوف وتبوك، وكذلك تمتد نواحي عُمان واليمن.

وتابع: الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات بَرَد تُسبق برياحٍ نشطة، وفالكم السيل إن شاء الله، والتغيير وارد، لأنها توقعات، والله أعلم.

حالة الطقس
الأرصاد
عبدالعزيز الحصيني

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