"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وضباب كثيف

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والباحة والشمالية والقصيم وحائل وعسير).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة القصيم أيضًا ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والخبراء والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار متوسطة، ورياح شديدة السرعة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة العرضيات والقنفذة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
كما تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وطريب. وكذلك تشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة جازان أيضًا بأمطار متوسطة مع رياح شديدة السرعة، وسيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.