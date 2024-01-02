"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وضباب كثيف

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد ضبابًا كثيفًا مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة وبقعاء وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.