إحصائية وزارة الحج.. وصول أكثر من ١٥٧ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وصل إلى المدينة المنوّرة ١٦٦٠٥ حجاج من عدة جنسيات، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام ١٥٧٥٥٠ حاجاً.
وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنوّرة، أن مركز الهجرة بالمدينة المنوّرة استقبل ١٤٦٦٠٩ حجاج، قدموا براً بوساطة الحافلات بعد الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر ٧٦٦٠ حاجاً، في حين وصل ٣١٧٤ حاجاً إلى المدينة المنوّرة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.
وبيّنت الإحصائية، مغادرة ١١١٢٥ حاجاً المدينة المنوّرة أمس، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنوّرة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر المنافذ كافة ٨٣٢٣٤ حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة ٧٤٣١٦ حاجاً حتى مساء أمس.