إحصائية وزارة الحج.. وصول أكثر من ١٥٧ ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

وبيّنت الإحصائية، مغادرة ١١١٢٥ حاجاً المدينة المنوّرة أمس، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنوّرة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر المنافذ كافة ٨٣٢٣٤ حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة ٧٤٣١٦ حاجاً حتى مساء أمس.