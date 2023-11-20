"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض ونجران والشرقية وجازان والباحة وعسير.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياح شديدة على الشعيبة وجدة ، وأمطار خفيفة على الليث وأضم وميسان والطائف، وأمطار غزيرة على القنفذة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا غزيرة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على العرين وبيشة وتثليث وطريب وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد جازان أمطارًا غزيرة وسيولاً وصواعق رعدية ورياحًا شديدة السرعة، وتشمل الدرب وبيش وجازان وفرسان، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية أمطارًا متوسطة ورياحًا شديدة السرعة وسيولاً وصواعق رعدية، وتشمل الأحساء والعديد وبقيق، وأمطارًا خفيفة على الخبر والدمام والجبيل والقطيف ورأس تنورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل الحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة نجران أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.