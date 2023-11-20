"الأرصاد" ينبه 8 مناطق: أمطارٌ خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وصواعق رعدية

وتفصيلاً، نبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع رياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، وتشمل الحالة العرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياح شديدة على الشعيبة وجدة ، وأمطار خفيفة على الليث وأضم وميسان والطائف، وأمطار غزيرة على القنفذة، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.