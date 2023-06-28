كان سيُحرم من عرفة.. "قافلة الصحة" تعيد الأمل إلى حاج أفغاني سبعيني

أعادت "قافلة الصحة" الابتسامة إلى الحاج من أفغانستان عجب قل زكريا البالغ من العمر70 عامًا، الذي قدم لأداء مناسك الحج، وعانى خلال وجوده في المشاعر المقدسة من أزمة ربو حادة وضيق شديد في التنفس، وتسارع في دقات القلب كادت أن تتسبب في عدم إكماله أداء المناسك وتم نقله عبر الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى منى الجسر.