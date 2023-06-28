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كان سيُحرم من عرفة.. "قافلة الصحة" تعيد الأمل إلى حاج أفغاني سبعيني

عانى من أزمة ربو حادة وضيق شديد بالتنفس وتسارع في دقات القلب
كان سيُحرم من عرفة.. "قافلة الصحة" تعيد الأمل إلى حاج أفغاني سبعيني

أعادت "قافلة الصحة" الابتسامة إلى الحاج من أفغانستان عجب قل زكريا البالغ من العمر70 عامًا، الذي قدم لأداء مناسك الحج، وعانى خلال وجوده في المشاعر المقدسة من أزمة ربو حادة وضيق شديد في التنفس، وتسارع في دقات القلب كادت أن تتسبب في عدم إكماله أداء المناسك وتم نقله عبر الإسعاف إلى قسم الطوارئ بمستشفى منى الجسر.

وفور وصول الحالة إلى المستشفى قام فريق الطاقم الطبي بإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمريض وتم إدخاله فورًا لقسم العناية المركزة لمتابعة الحالة عن كثب، وتم صرف العلاج الدوائي اللازم للمريض وتحسنت حالته تدريجيًا، وبعد استقرار الحالة تم تصعيد المريض إلى مشعر عرفات ضمن "قافلة الصحة".

وزارة الصحة
حج 1444

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