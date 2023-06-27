الشرقية…."البيئة" تؤكد استمرار الجولات الرقابية على المنتجات الغذائية على مدار الساعة

من جهة أخرى، أهاب مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالفرع الدكتور علي بن أحمد الحاجي بالجميع التعاون من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة في حفظ المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية، كما شدد على أن الفرق الرقابية سوف تصادر سائر المنتجات الحيوانية أو النباتية التي تظهر عليها علامات التلف أو مجهولة المصدر حسب الاشتراطات والضوابط الخاصة بنظام الزراعة.