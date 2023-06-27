الشرقية…."البيئة" تؤكد استمرار الجولات الرقابية على المنتجات الغذائية على مدار الساعة
أكد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أن الرقابة على المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية بدأت منذ بدء الموسم وتتواصل على مدار الساعة للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية بالمنطقة.
وأضاف أنه تم تكليف فرق رقابية في جميع أسواق النفع العام والمسالخ بالمنطقة تعمل ما دامت أسواق النفع العام والمسالخ مشرعة أبوابها للمستفيدين.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن الفرق الرقابية التابعة للفرع أو المكاتب والوحدات التابعة له تعمل بهدف التأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات الفنية والصحية لطريقة تداول المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية لوصوله إلى المستهلك بصورة صحيحة وسليمة لتلافي حالات التسمم الغذائي وكذلك التوعية بأهمية حفظ المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية بطريقة صحيحة وسليمة للحفاظ على المنتج صحي وآمن.
وأشار المطيري إلى أن الفرق الرقابية تنفذ جولات على محال بيع المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية وسيارات النقل وثلاجات الحفظ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع من المنتجات الغذائية الحيوانية أو الزراعية.
من جهة أخرى، أهاب مدير إدارة أسواق النفع العام والمسالخ بالفرع الدكتور علي بن أحمد الحاجي بالجميع التعاون من أجل تطبيق أعلى معايير السلامة في حفظ المنتجات الغذائية الحيوانية والزراعية، كما شدد على أن الفرق الرقابية سوف تصادر سائر المنتجات الحيوانية أو النباتية التي تظهر عليها علامات التلف أو مجهولة المصدر حسب الاشتراطات والضوابط الخاصة بنظام الزراعة.