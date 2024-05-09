بالفيديو.. معلم بتبوك ينقذ طالبًا من حالة اختناق بسبب قطعة خبز

أنقذ المعلمُ عايد محمد الهرفي البلوي في ابتدائية الرازي بتبوك، اليوم، طالبًا من حالة اختناق بالمدرسة، وأظهر مقطع فيديو حالة الإنقاذ التي لم تستغرق دقائق؛ حيث قام بفتح مجرى التنفس من "قطعة خبز" كان يأكلها الطالب.