بالفيديو.. معلم بتبوك ينقذ طالبًا من حالة اختناق بسبب قطعة خبز

أنقذ المعلمُ عايد محمد الهرفي البلوي في ابتدائية الرازي بتبوك، اليوم، طالبًا من حالة اختناق بالمدرسة، وأظهر مقطع فيديو حالة الإنقاذ التي لم تستغرق دقائق؛ حيث قام بفتح مجرى التنفس من "قطعة خبز" كان يأكلها الطالب.
بدورها أبلغت إدارةُ المدرسة وليَّ الأمر؛ حيث قام بشكر المعلم على موقفه السريع بعد توفيق الله، وكانت ردة فعل الطالب بعد الإنقاذ قوله للمعلم: "الحمد لله أنك موجود يا أستاذ! أنقذتني".
يذكر أن المعلم عايد البلوي يعمل في المدرسة معلم تربية بدنية والإرشاد الصحي بالمدرسة ومدربًا لذوي الاحتياجات الخاصة.