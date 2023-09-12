توقيع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز والأرشيف الوطني في الهند

وتضمنت بنود المذكرة، تعزيز التعاون والتبادل في مجال المحفوظات، بما في ذلك التعاون في مجال اختصاصهما، وتشجيع الدراسات والبحوث، وتمكين الباحثين في الجانبين من المعلومات التاريخية والمواد العلمية، وتبادل النشرات العلمية، والإصدارات، وخبرات الصيانة، والترميم، والتقنية .