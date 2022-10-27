هل ستؤدي الفوائض لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة‫؟ شاهد إجابة وزير المالية

وكشف الجدعان عن ثلاث وجهات لاستخدام فوائض 90 مليارًا الذي ستحققه الميزانية هذا العام، محددًا ذلك بالربع الأول عندما تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر، حيث ستدرس اللجنة موضوع توزيع الفوائض والتي ستذهب إما لزيادة الاحتياطيات لدى البنك المركزي أو جزء منها يذهب إلى صندوق التنمية الوطني، وجزء منها يذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة.