هل ستؤدي الفوائض لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة بالمملكة‫؟ شاهد إجابة وزير المالية

ردّ وزير المالية محمد الجدعان عما إذا كانت فوائض الميزانية ستؤدي إلى إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟ قائلاً: "هناك إصلاحات ثابتة يجب ألا تتغير، وهناك سياسات مالية تعتمد على الوضع الاقتصادي بما في ذلك موضوع الضرائب".
وأضاف في تصريح لقناة العربية على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار التي اختتمت اليوم بالرياض بأنه سيتم المراجعة في وقتها المناسب عندما يكون الوضع الاقتصادي والوضع المالي مناسبين، لا أعتقد أن الوقت الآن نحن جاهزون لذلك، الوضع العالمي في زوبعة فيجب أن نكون حريصين قبل أن نتخذ أي قرارات".
ووصف وزير المالية علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأميركية بالاستراتيجية التي تمتد على مدى عقود طويلة، موضحًا بأنها ليست علاقة سنة أو سنتين أو صفقة أو صفقتين، وأكد: "يجب ألا تلام السعودية على حماية مصالحها ومصالح شعبها".
وكشف الجدعان عن ثلاث وجهات لاستخدام فوائض 90 مليارًا الذي ستحققه الميزانية هذا العام، محددًا ذلك بالربع الأول عندما تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر، حيث ستدرس اللجنة موضوع توزيع الفوائض والتي ستذهب إما لزيادة الاحتياطيات لدى البنك المركزي أو جزء منها يذهب إلى صندوق التنمية الوطني، وجزء منها يذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة.