رئيس مجلس إدارة شركة "عمار القابضة": اليوم الوطني.. نبراس يُنير دربنا نحو المستقبل

يصف عبدالھادي فھد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة "عمار القابضة" ذكرى اليوم الوطني للمملكة باليوم المجيد، الذي يصادف ذكرى توحيد مملكتنا الحبيبة.
ويقول عن هذه المناسبة: "نقف جميعًا شامخين، يملؤنا الفخر بانتمائنا لهذا الوطن العظيم، المملكة العربية السعودية. إنها ذكرى عزيزةٌ تُجسِّد ملحمة بناء وطنٍ شامخ، أرسى دعائمه قادةٌ حُكماء، وعزَّز بُنيانه شعبٌ وفيٌّ، على قيمٍ راسخةٍ من العزيمة والإصرار، وخُطى ثابتة نحو مستقبلٍ مُشرق".
ويتابع: هذا اليوم ليس مجرد احتفاءٍ بماضٍ مجيد، بل هو نبراسٌ يُنير دَربنا نحو المستقبل، يُحفِّزنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لبناء غدٍ أكثر إشراقًا وازدهارًا لوطننا الغالي. نحن على يقين بأن كل فردٍ منا يُسهم في كتابة فصول هذه الرحلة الملهمة نحو التقدُّم والنجاح، ونسعى جميعًا لنكون جزءًا فاعلًا في تشكيل الغد المُزدهر لبلادنا.
ويؤكد "القحطاني" أن اليوم الوطني يُجسِّد ملحمة بناء وطنٍ شامخ، وهنا نستذكر بكل فخر الإنجازات الكبيرة التي تحقَّقت في مختلف القطاعات الاقتصادية، التي شهدت خلال السنوات الماضية، قفزاتٍ نوعية، أسهمت في تحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، وعكست التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مستقبلٍ زاهرٍ، يليق بمكانتها وتطلُّعات شعبها الوفي.
ويضيف: نحن في "عمار القابضة" نسير على دَرب هذا الوطن المِعطاء، ونسعى دائمًا إلى الابتكار والتجديد من خلال استثماراتنا الذكية في العديد من القطاعات المتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز تنمية المجتمعات وتحقيق عوائد مستدامة لجميع المستفيدين، ورؤيتنا تركز على أن نكون قادة في مجال تنويع الاستثمارات بالمملكة بحلول عام 2030، وذلك من خلال توسيع نطاقنا الجغرافي والقطاعي.
ويتابع: نؤمن بأن التنوع في الاستثمارات هو المفتاح لتحقيق النجاح والاستمرارية، ونحرص على بناء شراكات استراتيجية، مما يعزز من قدراتنا التنافسية، مُرتكزين على فريق عملنا الذي نعتبره جوهر هذا النجاح، حيث يتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لتحويل رؤيتنا إلى واقع ملموس.
ويختتم عبدالھادي فھد القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة "عمار القابضة" بقوله: بهذه المناسبة الوطنية الغالية، نُجدِّد العهد على مواصلة العمل الدؤوب؛ سعيًا لتحقيق المزيد من الإنجازات، وبناء مستقبلٍ زاهرٍ لأبنائنا وأجيالنا القادمة. عامًا بعد عام، تواصل بلادنا الغالية مسيرتها نحو التقدُّم والازدهار، ونحن نشارك في بناء هذا الوطن الذي نفتخر به، ونحمله في قلوبنا.