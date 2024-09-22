رئيس مجلس إدارة شركة "عمار القابضة": اليوم الوطني.. نبراس يُنير دربنا نحو المستقبل

ويتابع: هذا اليوم ليس مجرد احتفاءٍ بماضٍ مجيد، بل هو نبراسٌ يُنير دَربنا نحو المستقبل، يُحفِّزنا على بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لبناء غدٍ أكثر إشراقًا وازدهارًا لوطننا الغالي. نحن على يقين بأن كل فردٍ منا يُسهم في كتابة فصول هذه الرحلة الملهمة نحو التقدُّم والنجاح، ونسعى جميعًا لنكون جزءًا فاعلًا في تشكيل الغد المُزدهر لبلادنا.