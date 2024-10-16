محليات
"خضراء من بيئتنا".. بلدية الأفلاج تطلق مبادرة لزراعة 380 شتلة من الغاف والهجليج
تستهدف تحسين المشهد الحضري وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة
أطلقت بلدية محافظة الأفلاج، بالتعاون مع جمعية العناية بالبيئة، مبادرة "خضراء من بيئتنا" بغرس 380 شتلة من شجرتي الغاف والهجليج على امتداد مدخل المحافظة الشمالي.
وشهد انطلاقُ المبادرة مشاركةَ رئيس بلدية الأفلاج المهندس عبدالعزيز المعدي، ورئيس جمعية العناية بالبيئة بالأفلاج محمد الحبشان، وعدد من أعضاء الجمعية ومتطوعين ومتطوعات وطلاب وطالبات والعديد من أفراد المجتمع.
ويهدف إطلاق المبادرة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة من خلال مشاركة طلاب المدارس والمجتمع بالمحافظة، كذلك يعود اختيار أشجار الغاف والهجليج نظير تحملها ظروف المناخ وجمالية أشكالها وقلة استهلاكها للمياه.