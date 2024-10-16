"خضراء من بيئتنا".. بلدية الأفلاج تطلق مبادرة لزراعة 380 شتلة من الغاف والهجليج

أطلقت بلدية محافظة الأفلاج، بالتعاون مع جمعية العناية بالبيئة، مبادرة "خضراء من بيئتنا" بغرس 380 شتلة من شجرتي الغاف والهجليج على امتداد مدخل المحافظة الشمالي.