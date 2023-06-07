مدير "بيئة مكة" يتفقَّد جاهزية المحاجر والمختبرات بميناء جدة الإسلامي لموسم الحج

وأوضحت الوزارة أن إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها يتم التأكد منها من خلال سلسلة من الإجراءات، تبدأ عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية؛ إذ يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات فورًا، والتأكد من سلامتها صحيًّا، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية؛ إذ يتم أخذ عينات عشوائية من الماشية بواسطة الأطباء البيطريين، وفحصها بالمختبرات المختصة؛ للتأكد من سلامتها مخبريًّا، ثم يبدأ فسحها جمركيًّا في حال سلامتها من أي أوبئة محجریة، ثم تسلیمها للمستوردين عن طريق مُشغِّل محطة المواشي.