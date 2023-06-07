مدير "بيئة مكة" يتفقَّد جاهزية المحاجر والمختبرات بميناء جدة الإسلامي لموسم الحج

تفقَّد اليوم المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، محاجر ومختبرات الوزارة بالميناء.
وكانت الوزارة قد أعلنت فسح (700) ألف رأس من الماشية منذ بداية الشهر الحالي عبر محاجر الوزارة بميناء جدة الإسلامي، مشيرة إلى توقعها وصول نحو (500) ألف رأس أخرى خلال الأيام المقبلة استعدادًا لموسم حج العام الحالي.
وأكدت الوزارة جاهزيتها لتحقيق أعلى المستويات في خدمة ضيوف الرحمن، حسب الخطة التشغيلية والاستعدادية لموسم حج هذا العام، مشيرة إلى أن المحاجر والمختبرات بمنطقة مكة المكرمة تضع السلامة الغذائية ضمن أولوياتها في العمل؛ إذ تعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والتصدي للأمراض الوبائية التي تهددها، إضافة إلى التصدي للأمراض المشتركة التي تهدد صحة الحيوان والإنسان معًا.
وأوضحت الوزارة أن إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها يتم التأكد منها من خلال سلسلة من الإجراءات، تبدأ عند استقبال السفن المخصصة للإرساليات النباتية أو الحيوانية؛ إذ يتم إجراء عمليات الكشف البيطري على الإرساليات فورًا، والتأكد من سلامتها صحيًّا، إلى جانب تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام الحجر البيطري لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية؛ إذ يتم أخذ عينات عشوائية من الماشية بواسطة الأطباء البيطريين، وفحصها بالمختبرات المختصة؛ للتأكد من سلامتها مخبريًّا، ثم يبدأ فسحها جمركيًّا في حال سلامتها من أي أوبئة محجریة، ثم تسلیمها للمستوردين عن طريق مُشغِّل محطة المواشي.