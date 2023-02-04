يومان فقط يفصلاننا عن انطلاق المؤتمر التقني الأضخم عالميًّا "ليب- Leap"

يومان فقط يفصلاننا عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من المؤتمر التقني الأضخم عالميًّا "ليب- Leap" تحت عنوان "نحو آفاق جديدة"، والذي سيقام في العاصمة الرياض، خلال المدة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير.
وتأتي نسخة هذا العام لتمثل قفزة نوعية اقتصادية ضخمة داخل المملكة من خلال العديد من الشركات، والصفقات، والجولات الاستثمارية؛ حيث سيتناول العديد من المواضيع كالاقتصاد الابتكاري، والتقنيات المالية، والمدن الذكية، والتقنيات الصحية، والثورة الصناعية الرابعة، والتقنية النظيفة، والتجارة بالتجزئة، إلى جانب العديد من المواضيع الأخرى؛ كمستقبل الطاقة والتقنيات التعليمية.
ويضم مؤتمر "ليب" في نسخته الثانية أكثر من 700 متحدث ومتحدثة من أكثر من 50 دولة، يمثلون أهم الجهات العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في المجالات التقنية والابتكارية، عبر 7 منصات مختلفة.
وسيشارك في المؤتمر أكثرُ من 900 شركة عالمية ومحلية، منها أريكسون، وSTC، وهواوي، وآي بي إم، وموبايلي، ونيوليب، ونيوم، وساب، وأرامكو، وسايت، وعلم، وقوقل كلاود، وأمازون، وديل، ومايكروسوفت، وسيسكو، وأوراكل، وعلي بابا كلاود، وشركات أخرى في مجال التقنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 شركة تقنية ناشئة عالمية ومحلية.
ويتضمن المؤتمر كذلك أكثرَ من 500 جلسة في مكان واحد لمناقشة عدد من الموضوعات في مجال ريادة الأعمال، وأفضل الممارسات لدعم الاستثمار في التقنية والابتكار.
وخلال فترة المؤتمر، ستنطلق مسابقتا "روكت فيول" وهاكاثون "علي بابا كلاود" بجوائز نقدية تصل إلى 6 ملايين ريال؛ في خطوة لتحفيز الشركات الناشئة وإبراز المشاريع الريادية، والإسهام في تطوير وبناء حلول مبتكرة تعالج التحديات التقنية.
الجدير بالذكر أن المؤتمر يأتي من تنظيم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، خلال المدة الممتدة من 6 إلى 9 فبراير 2023م، تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، في واجهة الرياض للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة كبرى الجهات الحكومية والخاصة، وشركات التقنية والاتصالات؛ حيث تستضيف المملكة مجموعة من ألمع المبتكرين والمستثمرين، والمهتمين بالتقنيات المستدامة من جميع أنحاء العالم.