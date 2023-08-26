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فيديو.. الأرصاد: 5 أيام على انتهاء الصيف.. وهذا لا يعني انخفاضًا سريعًا للحرارة
"العقيل": قد نحتاج إلى شهر كامل.. وسبتمبر يسجّل في بعض الأحيان 50 مئوية
أوضح عقيل العقيل المحلّل بالمركز الوطني للأرصاد، أنه بقي 5 أيام على انتهاء فصل الصيف أرصاديًّا، وهذا لا يعني سرعة انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بل تحتاج إلى معدل شهر كامل للإحساس بانخفاض الحرارة.
ولفت العقيل إلى أنه في بعض الأحوال يشهد شهر سبتمبر مع دخول الخريف تسجيلَ درجات الحرارة قرابة الـ50 مئوية؛ مثلما حدث في العام 1025 في مكة المكرمة، حينما سجلت الحرارة 49.8 مئوية في نفس الشهر.
وأضاف العقيل: إننا قد نحتاج إلى شهر كامل لبدء الإحساس بانخفاض واضح وملحوظ في درجات الحرارة، خاصة الحرارة العظمى على مناطق شمال البلاد.