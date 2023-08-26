فيديو.. الأرصاد: 5 أيام على انتهاء الصيف.. وهذا لا يعني انخفاضًا سريعًا للحرارة

ولفت العقيل إلى أنه في بعض الأحوال يشهد شهر سبتمبر مع دخول الخريف تسجيلَ درجات الحرارة قرابة الـ50 مئوية؛ مثلما حدث في العام 1025 في مكة المكرمة، حينما سجلت الحرارة 49.8 مئوية في نفس الشهر.