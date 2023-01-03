"بشر" تقيم لقاء بعنوان "مواءمة تخطيط الموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للمنظمات"

للعام الثالث على التوالي، تواصل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" عقد لقاءاتها الشهرية؛ حيث تقيم يوم غدٍ الأربعاء، 4 يناير 2023م، اللقاء الشهري الثالث والعشرين، بعنوان "مواءمة تخطيط الموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للمنظمات"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.