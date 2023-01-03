"بشر" تقيم لقاء بعنوان "مواءمة تخطيط الموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للمنظمات"

للعام الثالث على التوالي، تواصل الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" عقد لقاءاتها الشهرية؛ حيث تقيم يوم غدٍ الأربعاء، 4 يناير 2023م، اللقاء الشهري الثالث والعشرين، بعنوان "مواءمة تخطيط الموارد البشرية مع الخطط الاستراتيجية للمنظمات"، وذلك ضمن مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية.
ويستضيف اللقاء، الذي يديره مدير المبادرة عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء افتراضيًّا عبر تطبيق "زوم"؛ مؤسس معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة الدكتور محمد مصطفى محمود.
ويستعرض اللقاء كيفية مواءمة خطة إدارة الموارد البشرية وما يتعلق بها من عمليات وسياسات لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنظمة، كما يستعرض دور إدارة الموارد البشرية في تعزيز ثقافة المنظمة وسد فجود الجدارات الاستراتيجية، وإدارة الأهداف الاستراتيجية في منظور التعلم والنمو في بطاقة الأداء المتوازن الخاصة بالمنظمة.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك وتدرج في سجله التطوعي.