تحديثات ضرورية.. "الأمن السيبراني" يحذّر: ثغرات أمنية في منتجات Zoom

يأتي هذا التحذير من المركز عبر منصة (x) كجزء من الجهود المستمرة لضمان أمان وخصوصية المعلومات الشخصية والتجارية على الإنترنت، حيث أصدرت شركة Zoom تنبيهاً أمنياً للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.