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تحديثات ضرورية.. "الأمن السيبراني" يحذّر: ثغرات أمنية في منتجات Zoom
لضمان سلامة استخدام التطبيق وحماية المعلومات
وجه المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني في المملكة تحذيراً لمستخدمي منصة Zoom بأهمية تنفيذ التحديثات الأمنية على منتجات Zoom؛ وذلك لضمان سلامة استخدام التطبيق وحماية المعلومات الحساسة.
يأتي هذا التحذير من المركز عبر منصة (x) كجزء من الجهود المستمرة لضمان أمان وخصوصية المعلومات الشخصية والتجارية على الإنترنت، حيث أصدرت شركة Zoom تنبيهاً أمنياً للإعلان عن ثغرات أمنية في منتجاتها.
تعتبر منصة Zoom أحد أبرز التطبيقات المستخدمة للاجتماعات عبر الإنترنت والتواصل عن بُعد، ولكن مع زيادة استخدامها ينبغي على المستخدمين اتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة.