لا تنزعج من أخطائهم.. 8 نصائح لمساعدة الأطفال على تطوير ثقتهم بأنفسهم

ولفت التجمُّع في إنفوجرافيك نشره اليوم، إلى أن مساعدة الأطفال بالعثور على شغفهم تطور الشعور بهويتهم، وتحديد الأهداف خطوة مهمة عبر مساعدتهم على تحويل الرغبات والأحلام إلى أهداف قابلة للتحقيق، واستغلال الفشل كحافز لبذل جهد أكبر، وإظهار الحب لهم، والاحتفال بجهودهم وتقديرها.