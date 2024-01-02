لا تنزعج من أخطائهم.. 8 نصائح لمساعدة الأطفال على تطوير ثقتهم بأنفسهم

أوضح تجمُّع القصيم الصحي أن أهم صفة يكتسبها الأطفال هي الثقة، ولتعزيزها عليك باتباع عددٍ من النصائح، أبرزها عدم الانزعاج من أخطائهم، والتركيز على تعلمهم منها.
وأضاف التجمُّع، أن المثابرة وعدم الاستسلام والتشجيع على تجربة أشياء جديدة تُكسب الأطفال مهارات أكثر.
ولفت التجمُّع في إنفوجرافيك نشره اليوم، إلى أن مساعدة الأطفال بالعثور على شغفهم تطور الشعور بهويتهم، وتحديد الأهداف خطوة مهمة عبر مساعدتهم على تحويل الرغبات والأحلام إلى أهداف قابلة للتحقيق، واستغلال الفشل كحافز لبذل جهد أكبر، وإظهار الحب لهم، والاحتفال بجهودهم وتقديرها.