الخبر.. إنشاء طرق بمساحة 110 آلاف م2 وإصلاح أكثر من مليون م2 من الحدائق والمسطحات

وشملت الأعمال المنفذة دهان أرصفة بمساحة 2400م2، ومعالجة وضع 12 بائعًا جائلًا وتوفير الحلول البديلة لهم، وتنسيق الأشجار والزهور بأكثر من 50 ألف شجرة، وإزالة الكتابات المشوهة للمنظر العام بمساحة 106م2، وإزالة 211 لوحة إعلانية مخالفة، وإزالة حواجز وتحويلات خرسانية بلغت 432 قطعة، وإصلاح حفر الشوارع بمساحة بلغت 2271م2، وإزالة 56 سيارة تالفة، وإزالة مخلفات البناء والهدم بمساحة أكثر من 14 ألف م2، وإصلاح مساحة أكثر من مليون و 200 ألف م2 من الحدائق والمسطحات الخضراء.