شركة "دليل ستور" تتعاقد حصريًّا مع منصة ريتيلو لتقنية وسائط البيع بالتجزئة المقدمة من عربي آدز

صرّح السيد عبد الرحمن السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دليل ستور قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الحصرية مع منصة ريتيلو المُقدمة من عربي آدز. ويشكل هذا التعاون علامة فارقة لشركتنا خلال سعينا إلى مواصلة توسيع نطاق وصولنا إلى عملائنا وتزويدهم بقيمة لا مثيل لها. ومن خلال توحيد جهودنا مع منصة ريتيلو لتقنية وسائط البيع بالتجزئة من عربي آدز، فإننا نجمع بين خبراتنا ومواردنا لخلق تآزر قوي من شأنه إحداث ثورة في المجال. معًا، سنكشف النقاب عن فرص جديدة، ونعظّم من تواجد علامتنا التجارية، ونقدم حلولاً مبتكرة تفوق توقعات العملاء. ويمثل هذا التحالف الإستراتيجي شهادة تؤكد على التزامنا بقيادة عملية النمو، وتعزيز الابتكار، وتمكين عملائنا من تحقيق نجاح غير مسبوق. وإننا نتطلع قُدمًا إلى تعاون مثمر مع شركة عربي آدز، بينما نسير معًا في دروب هذا المشهد دائم التطور ونرسم معًا مستقبل صناعتنا".