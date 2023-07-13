شركة "دليل ستور" تتعاقد حصريًّا مع منصة ريتيلو لتقنية وسائط البيع بالتجزئة المقدمة من عربي آدز

تقدم تقنية وسائط البيع بالتجزئة من منصة ريتيلو توصيات تعتمد بدرجة عالية على السياق للزوار الذين لديهم نوايا عالية للشراء على التطبيق والموقع الإلكتروني لشركة دليل ستور - المنصة الرائدة في المنطقة التي تقدم مجموعة كبيرة من البطاقات المدفوعة مسبقًا للرياضات الإلكترونية، والهدايا الرقمية للتجارة الإلكترونية، وشحن رصيد الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا لجمهورها.
نجحت منصة ريتيلو في قيادة الركب وتحقيق خطوات مهمة جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتغيير تجارب المستهلكين عبر تقديم توصيات تعتمد بدرجة عالية على السياق وذات صلة. وتهدف المنصة إلى توفير مصادر دخل جديدة ومستدامة لتجار التجزئة وزيادة الوعي بالعلامة التجارية والتحويلات الإلكترونية للمُعلنين. وبالنسبة إلى المستهلكين، تسعى المنصة إلى تقديم تجربة مميزة من خلال توصيات إعلانية هادفة وغير متطفلة، في لحظات نية الشراء العالية للمساعدة على كل من الاستكشاف والتجربة - وهو مصدر خلق قيمة رئيسي على المدى الطويل.
تعقيبًا على عملية التطوير تلك، صرّح السيد محمود فتحي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة عربي آدز قائلاً: "نحن نقف عند مفترق طرق يستأثر بالاهتمام؛ حيث تستفيد منصاتنا التي تقودها التكنولوجيا من الابتكارات الحديثة لخلق نمو طويل الأمد ومستدام في المنطقة. تساعد تقنية وسائط البيع بالتجزئة على الوصل بين الجمهور، وتجار التجزئة، والمُعلنين في منظومة شفافة، وقابلة للتطوير، وآمنة، وقائمة على الموافقة. وبموجب هذه الشراكة، تقدم منصة ريتيلو توصيات تعتمد بدرجة عالية على السياق للمُعلنين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من فئات معينة من الجمهور وقاعدة شركة دليل ستور الجماهيرية العريضة".
صرّح السيد عبد الرحمن السليمان، الرئيس التنفيذي لشركة دليل ستور قائلاً: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا الحصرية مع منصة ريتيلو المُقدمة من عربي آدز. ويشكل هذا التعاون علامة فارقة لشركتنا خلال سعينا إلى مواصلة توسيع نطاق وصولنا إلى عملائنا وتزويدهم بقيمة لا مثيل لها. ومن خلال توحيد جهودنا مع منصة ريتيلو لتقنية وسائط البيع بالتجزئة من عربي آدز، فإننا نجمع بين خبراتنا ومواردنا لخلق تآزر قوي من شأنه إحداث ثورة في المجال. معًا، سنكشف النقاب عن فرص جديدة، ونعظّم من تواجد علامتنا التجارية، ونقدم حلولاً مبتكرة تفوق توقعات العملاء. ويمثل هذا التحالف الإستراتيجي شهادة تؤكد على التزامنا بقيادة عملية النمو، وتعزيز الابتكار، وتمكين عملائنا من تحقيق نجاح غير مسبوق. وإننا نتطلع قُدمًا إلى تعاون مثمر مع شركة عربي آدز، بينما نسير معًا في دروب هذا المشهد دائم التطور ونرسم معًا مستقبل صناعتنا".
وفي حديثه عن عملية التطوير تلك، قال توني بوراشد، الرئيس التنفيذي لمنصة ريتيلو: "أنا متحمس للغاية بشأن شراكتنا الحصرية مع شركة دليل ستور. ومن خلال استخدام تقنية استهداف بيانات الطرف الأول لشركة دليل ستور، ستتوفر للمُعلنين فرصة الوصول إلى المتسوقين الباحثين عن ألعاب محدودة لفئة معينة، والتجارة الإلكترونية، والمتسوقين عبر الإنترنت، بينما ستستفيد شركة دليل ستور من فرص زيادة الدخل. تخلق تقنية وسائط البيع بالتجزئة في منصة ريتيلو قناة تسويق جديدة مع إعلانات تعتمد على الموافقة، والسياق، وخالية من الاحتيال، وأنا على ثقة من توفير المزيد من فرص الأعمال من خلال هذا الابتكار". "
شركة عربي آدز هي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا تعمل على تمكين تسويق التجارة الإلكترونية. وتوفر الشركة العديد من المنصات الإعلانية الرقمية عبر نقاط اتصال مختلفة لرحلة العلامة التجارية في دورة حياة العميل، من اكتساب العملاء، إلى الاحتفاظ بهم، وتحقيق الدخل. يقع المقر الرئيسي لشركة عربي آدز في دبي، وقد تأسست عام 2013 للاستفادة من الابتكارات وتقديم نتائج قابلة للقياس إلى المُعلنين من خلال التسويق القائم على البيانات، والشفافية أولاً، والتسويق متعدد القنوات. منحت مجلة رواد أعمال الشرق الأوسط شركة عربي آدز جائزة "أفضل منصة تسويق للتجارة الإلكترونية لعام 2021". في عام 2023، حصلت شركة عربي آدز على لقب "أفضل منصة تسويق في العام" من جمعية التسويق عبر الأجهزة المحمولة (MMA) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة arabyads.com أو ritelo.io
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انطلقت شركة دليل ستور في عام 2013 في مدينة الرياض، وهي منصة تجارة إلكترونية متخصصة في بيع بطاقات الهدايا الرقمية وبطاقات شحن رصيد الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا للعديد من الخدمات والمنتجات. وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من العروض، والتي تتضمن:
● بطاقات الهدايا الرقمية لمنصات الألعاب الشهيرة، مثل PlayStation، وXbox، وNintendo.
● بطاقات شحن رصيد الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقًا لكبرى شركات المحمول، بما في ذلك شركة الاتصالات السعودية (STC) وموبايلي.
● بطاقات هدايا لشركات البيع بالتجزئة الإلكترونية المعروفة، مثل نون، وأمازون، وإيباي.
علاوة على ذلك، تتيح شركة دليل ستور لعملائها فرصة الانضمام إلى برنامج الولاء الخاص بها المعروف باسم "دليل ستارز". ومن خلال إتمام عمليات الشراء، يجمّع أعضاء البرنامج النقاط التي يمكنهم استخدامها لاحقًا في الحصول على خصومات في عمليات الشراء اللاحقة.