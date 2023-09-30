غداً.. "إثراء" يعرض مبادراته السينمائية الرائدة في "منتدى الأفلام السعودي"

يُذكر أن مركز "إثراء" أنتج أكثر من 20 فيلمًا، ويحرص على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية، فيما يُقدم العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام والتي تدعم الصناعات الإبداعية بالمملكة، في قطاعات عدة منها المسرح والأفلام والسينما، حيث شارك في العديد من المحافل المحلية والعالمية عبر مهرجانات سينمائية دولية، إضافةً إلى تنظيم مهرجان أفلام السعودية السنوي بالشراكة مع جمعية السينما وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.