موجز "سبق" الأسبوعي: العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة.. وولي العهد يقود جهود حقن الدماء الفلسطينية

ومن بين الأحداث البارزة، إطلاق سمو ولي العهد المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع، فيما كشفت "نيوم" عن أحدث فيديو للتطورات والإنجازات التي تمت على أرض الواقع حتى وقتنا هذا في المشروع الضخم، حيث تجري عمليات تطوير البنية التحتية على قدم وساق.