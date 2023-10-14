موجز "سبق" الأسبوعي: العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة.. وولي العهد يقود جهود حقن الدماء الفلسطينية

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها، تواصل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ما أسفر عن استشهاد ما يزيد على ألفين، وإصابة نحو ألف، فيما تكثف المملكة بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان جهودها الدبلوماسية لوقف التصعيد، وحقن دماء الفلسطينيين.
واستنكرت المملكة ودول عربية أخرى الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
ومن بين الأحداث البارزة، إطلاق سمو ولي العهد المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع، فيما كشفت "نيوم" عن أحدث فيديو للتطورات والإنجازات التي تمت على أرض الواقع حتى وقتنا هذا في المشروع الضخم، حيث تجري عمليات تطوير البنية التحتية على قدم وساق.
كما تضمنت أحداث الأسبوع، إطلاق وزير الإعلام 5 مشروعات إعلامية، خلال لقاء "شركاء الإعلام" الأول في "ڤيا رياض" بالرياض، بينما أطلق تركي آل الشيخ الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (Webook.com)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم.
وفي السطور الآتية موجز لأبرز أحداث الأسبوع الماضي:
واصلت تل أبيب عدوانها الغاشم على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين الآمنين، وأسفرت الهجمات العدوانية عن استشهاد ما يزيد على ألفين، وإصابة نحو ألف من أبناء غزة العزل، فيما حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.
أجرى وتلقى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عددًا من المكالمات الهاتفية مع عددٍ من الزعماء العرب لبحث سبل وقف التصعيد في غزة، وضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعه في المنطقة، وذلك انطلاقًا من الموقف السعودي الراسخ نحو القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.
استنكرت المملكة ودول عربية أخرى الدعوات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة، وجددت مطالبتها للمجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف أشكال التصعيد العسكري كافة ضد المدنيين، ومنع حدوث كارثة إنسانية، وتوفير الاحتياجات الإغاثية والدوائية اللازمة لسكان غزة.
خرجت مظاهرات كبيرة، الجمعة، في عدة مدن بالشرق الأوسط دعمًا للفلسطينيين ورفضًا للغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وسط ترجيحات بشن إسرائيل هجومًا بريًا محتملاً على القطاع.
أعلن ولي العهد عن إطلاق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد. وسيتم بناء مطار أبها الجديد بهوية معمارية متسقة مع تراث منطقة عسير؛ ليصبح معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة، حيث ستصل مساحة صالته إلى 65 ألف متر مربع مقارنة بـنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي، إضافة إلى إنشاء جسـور إركاب، وإنشاء منصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر، وبناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية، حيث من المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول عام 2028م.
كشفت نيوم عن أحدث فيديو للتطورات والإنجازات التي تمت على أرض الواقع حتى وقتنا هذا في المشروع الضخم، حيث تجري عمليات تطوير البنية التحتية على قدم وساق، وتتدفق الاستثمارات واسعة النطاق.
أعلنت السعودية، خريطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدّي لسائر التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير، وتأتي في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
أطلق وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري 5 مشروعات إعلامية، خلال لقاء "شركاء الإعلام" الأول في "ڤيا رياض" بالرياض، وهي أكاديمية التواصل، ومشروع "تواصل+"، ومشروع تدريب القيادات الإعلامية، ومشروع "ميديازون"، ومشروع "متحدثون+".
أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الموقع الرسمي والوحيد لحجوزات موسم الرياض 2023 (Webook.com)، الذي يوفر العديد من المزايا والعروض والخدمات لزوار الموسم في نسخته الرابعة التي تنطلق في 28 أكتوبر الجاري.
توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق المملكة نموًا قدره 4 بالمئة في عام 2024، وذلك وفقًا لتقريره الذي صدر اليوم حول آفاق الاقتصاد العالمي. وتفصيلاً، من المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا 3.4 بالمئة في عام 2024 متعافيًا من نمو متوقع يبلغ 2% هذا العام.
صدر توجيه ملكي كريم بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي من 1100 ريال إلى 1320 ريالاً، واستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل والدعم المالي الإضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م، وذلك بناءً على ما رفعه ولي العهد.
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطنَين بمخالفة نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وذلك بقيامهما بتغيير منتج بترولي مسعّر ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعّر، ومخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بقيامهما بخلط منتج الديزل بالماء.
باشرت شرطة منطقة الرياض حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في محافظة الخرج بين مجموعة من الأشخاص إثر خلاف سابق بينهم، نتج منه وفاة شخصَيْن، وإصابة آخرَيْن، حالة أحدهما حرجة، وتم القبض على المتهمين كافة، وجارٍ القبض على من وثَّق ونشر محتوى مرئيًّا بذلك؛ لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
أكدت سفارة خادم الحرمين في الفلبين متابعتها لحادث مقتل مواطن سعودي، وإصابة زوجته، على يد مجهول قام بإطلاق النار عليهما أثناء قيادة المواطن السعودي مركبته مع زوجته على طريق عام بمنطقة شريف أغواك بمحافظة ماجينداناو الجنوبية بالفلبين.
أعلن المتحدث الرسمي للأمن العام، أن دوريات الأمن بمنطقة الرياض أحبطت محاولة سطو مسلح على مركبة نقل أموال لإحدى شركات خدمات النقل من شخصين مسلحين.
أطلق أحد أفراد الشرطة المصريين النار على فوج إسرائيلي عند مزار عمود الصواري في مدينة الإسكندرية شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وإصابة آخر بجروح.