بالفيديو.."الشمسان" لـ"يا هلا بالعرفج": فخورون بتجربة "العميل".. والأمريكان طبَّقوها بعدنا بسنتَيْن

التقى عامل المعرفة أحمد العرفج الأستاذ "عبدالعزيز الشمسان"، المشرف التنفيذي على #تجربة_العميل بوزارة الموارد البشرية، الذي تحدَّث عن تفاصيل تطبيقها، وأشار إلى أن تجربة الإنسان هي من أهم ركائز رؤية 2030 التي تؤثر على الرقي والتطور، ونحن فخورون بتطبيق #تجربة_العميل.. والإدارة الأمريكية طبَّقتها بعدنا بسنتَيْن.