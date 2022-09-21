بالفيديو.."الشمسان" لـ"يا هلا بالعرفج": فخورون بتجربة "العميل".. والأمريكان طبَّقوها بعدنا بسنتَيْن

بالفيديو.."الشمسان" لـ"يا هلا بالعرفج": فخورون بتجربة "العميل".. والأمريكان طبَّقوها بعدنا بسنتَيْن
التقى عامل المعرفة أحمد العرفج الأستاذ "عبدالعزيز الشمسان"، المشرف التنفيذي على #تجربة_العميل بوزارة الموارد البشرية، الذي تحدَّث عن تفاصيل تطبيقها، وأشار إلى أن تجربة الإنسان هي من أهم ركائز رؤية 2030 التي تؤثر على الرقي والتطور، ونحن فخورون بتطبيق #تجربة_العميل.. والإدارة الأمريكية طبَّقتها بعدنا بسنتَيْن.
جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.
وفي سياق فقرة المشي مع العرفج استعرض البرنامج فيديو للدكتور "فهد العرابي الحارثي"، تحدَّث من خلاله عن علاقته بالرياضة والمشي، وعن أهم القرارات التي اتخذها وهو يمشي، كما تحدث عن اهتمام المستشرقين بتاريخ الجزيرة، وجهود الملك عبدالعزيز -رحمه الله- في توحيد السعودية.
وفي السياق نفسه، ومن خلال فقرة البرواز، استعرض البرنامج صورة تغريدة لعامل المعرفة، وفي طيها مقولة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونوه عامل المعرفة بأن جميع مقابلات سموه الكريم تحتوي على ثلاثة عناصر مهمة، هي: (الطموح والتحفيز والعمل).
أما فقرة مزايين الكتب فقد استعرض فيها عامل المعرفة كتاب "معتمدو الملك عبدالعزيز ووكلاؤه في الخارج". كما عرض مقطع فيديو لمؤلف الكتاب "محمد عبدالرزاق القشعمي"، يروي من خلاله طريقة تأليفه الكتاب.
وأخيرًا، وفي فقرة سيرة وتر، يروي الشاعر "أبو منذر" قصة أغنية "عاش سلمان يا بلادي"، التي لحَّنها الموسيقار "الدكتور طلال"، وغنَّاها الفنان عبدالمجيد عبدالله، والفنان راشد الماجد.