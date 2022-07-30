سحر جازان يعانق السحاب.. فرصة للمتعة والاستجمام بين شلالات وجبال

جبالٌ خالطتها السحب، وأمطارٌ بللت صخورها، وطبيعة خلابة تعيش بين مرتفعاتها، تتخللها سيولٌ وماءٌ جارٍ، وشلالاتٌ تنهمر، في صورةٍ تؤكّد روعة المكان، حيث تصفو خاطرة الزائر لمرتفعات جازان مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوّها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها.