أمير الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة باليوم الوطني 92

وتطرّق أمير المنطقة في بداية الحفل للإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما وصل اليه وطننا من نمو وازدهار في سبيل رفاهية جميع المواطنين بكافة مناطق المملكة.