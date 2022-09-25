أمير الباحة يشهد حفل إمارة المنطقة باليوم الوطني 92

حضر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل إمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 92، الذي أقيم بديوان الإمارة اليوم، بحضور وكلاء الإمارة والموظفين.
وتطرّق أمير المنطقة في بداية الحفل للإنجازات المتواصلة التي حققتها المملكة في مختلف المجالات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وما وصل اليه وطننا من نمو وازدهار في سبيل رفاهية جميع المواطنين بكافة مناطق المملكة.
عقب ذلك شارك جميع الحضور في الاحتفال بهذه المناسبة.
يُذكر أن احتفال أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين سيرعاه أمير المنطقة مساء اليوم الأحد، بالمسرح المفتوح بمنتزه الأمير حسام بالقيم.