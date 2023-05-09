"الصندوق السياحي".. اتفاقية تمويل لإنشاء فندق تراثي معاصر بجدة

يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على تعزيز ودعم الاستثمارات والمشاريع السياحية في الوجهات السياحية المستهدفة عبر حزمة من البرامج والحلول التمويلية والتسهيلات التي يقدمها من خلال منتجاته المالية المتنوعة التي يستهدف من خلالها تحفيز القطاع الخاص ودعم مساهماته في المشاريع السياحية، في ظل حرصه على دعم جميع المنشآت واحتضان الأفكار الابتكارية التي تسهم في ازدهار المستقبل السياحي للمملكة، واستقطاب ملايين الزوار، وفق الاستراتيجية الوطنية للسياحة.