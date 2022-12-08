وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبحرين

وصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، صباح اليوم الخميس الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ، إلى مطار البحرين الدولي، في مستهل زيارة رسمية لمملكة البحرين الشقيقة.
وكان في استقبال "آل الشيخ" وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين نواف بن محمد المعاودة، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى بن سامي المناعي، والمستشار الخاص لوزير العدل البحريني الدكتور محمد بن أحمد مقبل، والدكتور محمد القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والسفارة بالبحرين.
وخلال مراسم الاستقبال الرسمية، أكد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين رجل شجاع يقود البحرين بهمة، وشهدت في عهده الميمون نقلة كبيرة وتطورًا ونهضة اقتصادية غير مسبوقة شهد بها القاصي والداني.
وبين أن مملكة البحرين في هذا العهد الميمون تمثل مركز التجارة والانطلاق للعالم، وتاريخ البحرين الاقتصادي والسياسي قديم وضارب في أعماق التاريخ، منوهاً بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والتي تستمد قوتها من أواصر الأخوة والحوار والمصير المشترك.. معبراً عن اعتزازه بالتعاون الثنائي بين الشؤون الإسلامية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية، والتي تسعى للعمل على نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، والتصدي للكراهية والغلو الذي يخالف الإسلام دين المحبة والرحمة.
من جانبه، رحب وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، بالوزير "آل الشيخ" بزيارته لبلده الثاني البحرين، واصفًا الزيارة بالمهمة لتعميق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الإسلامي، مؤكدًا أن البحرين تتطلع للاستفادة من خبرات المملكة في المجالات التي تخدم العمل الإسلامي، ولاسيما ما يتصل بنشر الوسطية والاعتدال والعناية ببيوت الله ومنسوبيها.
وتأتي الزيارة تلبيةً لدعوة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ نواف بن محمد المعاودة؛ حيث تشهد الزيارة توقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتعزيز التعاون في مجال الشؤون الإسلامية، ونشر الوسطية والاعتدال والتصدي للتطرف والكراهية.
ويلتقي "آل الشيخ" خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، كما يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة."
جدير بالذكر أن الزيارة تأتي تنفيذاً للتوجيهات الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- التي تؤكد أهمية تعميق أواصر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي المشترك وتعزيز التعاون لنشر منهج الوسطية والاعتدال ونشر قيم ومفاهيم التسامح والتعايش السلمي.