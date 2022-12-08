وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبحرين

وكان في استقبال "آل الشيخ" وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين نواف بن محمد المعاودة، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين صالح بن فلاح العتيبي، ووكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية القاضي عيسى بن سامي المناعي، والمستشار الخاص لوزير العدل البحريني الدكتور محمد بن أحمد مقبل، والدكتور محمد القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة والسفارة بالبحرين.