"الزكاة" تُنظم أكثر من 15 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها

وشملت اللقاءات، المستوردين والمصدرين، وقطاع النقل السريع، ووسطاء الشحن، وشركات التسوق الإلكتروني، ومشغلي مناطق الإيداع في المنافذ الجمركية، والأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، والشركات المشغلة لعدد من الموانئ، بالإضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الجمعيات الخيرية في المملكة، حيث جرى مع تلك القطاعات استعراض التحديات التي تواجه مجالات أعمالهم المرتبطة بالهيئة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تواجههم.