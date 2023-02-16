"الزكاة" تُنظم أكثر من 15 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 15 لقاءً مفتوحًا مع مكلفيها وعملائها من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين، ناقشت خلالها الآراء والمقترحات المقدمة من المشاركين في هذه اللقاءات.
واستهدفت الهيئة في تلك اللقاءات المكلفين والعملاء بمختلف فئاتهم، حيث ناقشت كل ما يهم قطاع التخليص الجمركي، من خلال اللقاء المفتوح الذي عُقد مع العديد من المخلصين الجمركيين من مختلف المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية، بوصف هذا القطاع الشريك الأساس في العمل الجمركي وداعمًا لتحقيق مستهدفات الهيئة نحو رفع كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير .
وشملت اللقاءات، المستوردين والمصدرين، وقطاع النقل السريع، ووسطاء الشحن، وشركات التسوق الإلكتروني، ومشغلي مناطق الإيداع في المنافذ الجمركية، والأعضاء في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (أولوية)، والشركات المشغلة لعدد من الموانئ، بالإضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الجمعيات الخيرية في المملكة، حيث جرى مع تلك القطاعات استعراض التحديات التي تواجه مجالات أعمالهم المرتبطة بالهيئة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وتذليل المعوقات التي قد تواجههم.
وأوضحت الهيئة أن هذه اللقاءات تُسهم في تعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة بمختلف فئاتهم، وتحقيق الأثر الإيجابي من خلال التعرف على كل ما من شأنه تيسير الإجراءات ورفع كفاءتها، وأشارت إلى أن أهميتها تكمن في تحسين الإجراءات وتوفير بيئة أعمال متميزة.
وأكدت أنها ستواصل عقد هذه اللقاءات المفتوحة مع جميع مكلفيها وعملائها، تعزيزًا للتواصل والتعاون مع شركاء الهيئة في جميع مجالاتها الزكوية والضريبية والجمركية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة من الهيئة، وتعزيز مستوى الامتثال ورفع الوعي.
ودعت الهيئة المكلفين والعملاء من قطاع الأعمال وعموم المهتمين الراغبين بمعرفة مواعيد اللقاءات التي تعقدها الهيئة، إلى متابعة القنوات الرسمية للهيئة .