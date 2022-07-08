روحانية الزمان ومهابة المكان.. "نمرة" الذي شهد وداع الرسول ووصيته

يشهد المسلمون اليوم اقتران يومين فاضلين من أفضل أيام السنة؛ وهما فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة، وموافقة حجة النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقف في عرفة يوم الجمعة في حجة الوداع.
يأتي نفس اليوم بروحانية الزمان، ويقف الحجاج في عرفة وعلى صعيده الطاهر ليؤدوا الركن الثاني من أركان الحج وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة".
كما أتم الرسول رسالته حينما تلا قوله تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}.
ويقف شامخاً "مسجد نمرة" في قلب صعيد عرفات الطاهر، وهو مبني على جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة ثم خطب بعد زوال الشمس وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.
وحدث البناء الأول في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري، حين تم بناء مسجد في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يُعرف الآن بمسجد نمرة توالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي، فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع؛ حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصلّ، ويأتي الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة لحضور خطبة عرفات، ثم يجمعون الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعون بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.