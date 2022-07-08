روحانية الزمان ومهابة المكان.. "نمرة" الذي شهد وداع الرسول ووصيته

يأتي نفس اليوم بروحانية الزمان، ويقف الحجاج في عرفة وعلى صعيده الطاهر ليؤدوا الركن الثاني من أركان الحج وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، وورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثاً غبراً ضاحين، جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة".