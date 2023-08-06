بنظام التعاقد.. انطلاق المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية بـ"تعليم الرياض"

انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية الجديدة بنظام التعاقد المكاني على وظيفة معلم ممارس.
وكان مدير تعليم الرياض، الدكتور نايف الزارع، قد وجَّه بوضع خطة زمنية لاستقبال المرشحين والمرشحات وفق التخصصات المطلوبة، وتسهيل إجراءات المقابلات الشخصية، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع المتقدمين والمتقدمات.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عبدالسلام الثميري، أن اللجنة الإشرافية للتوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية شكلت لجانًا لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين وفق جدول زمني محدد، حسب توجيه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض.
وأشار إلى أن الإدارة عملت على تهيئة مقر المقابلات الشخصية، ووضعت خطة لاستقبال وإرشاد المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية وفق الجدول الزمني المحدد عبر إرسال رسائل نصية للمرشحين، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة، ومكانها.