بنظام التعاقد.. انطلاق المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية بـ"تعليم الرياض"

وأشار إلى أن الإدارة عملت على تهيئة مقر المقابلات الشخصية، ووضعت خطة لاستقبال وإرشاد المرشحين والمرشحات للمقابلات الشخصية وفق الجدول الزمني المحدد عبر إرسال رسائل نصية للمرشحين، تتضمن التاريخ ووقت المقابلة، ومكانها.