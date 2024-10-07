أيهما أصعب "الطيران في أجواءٍ حارّة أم باردة"؟.. "المسند" يكشف وينبّه من الحمولة!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سبب صعوبة الطيران في الأجواء الحارّة يعود إلى اختلاف كثافة الهواء بين الحالتيْن، ففي فصل الشتاء تكون درجة الحرارة باردة، وكثافة الهواء عالية؛ وهذا يُسهّل عملية الطيران، حيث ينتج عن الهواء البارد رفعٌ أكثر من الهواء الدافئ، ومسافة أقصر عند الإقلاع.