أيهما أصعب "الطيران في أجواءٍ حارّة أم باردة"؟.. "المسند" يكشف وينبّه من الحمولة!

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ عن أثر الطقس في الطيران وطبيعة العلاقة، مشيراً إلى أن الطيران يكون في الأجواء الحارّة أصعب من الأجواء الباردة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن سبب صعوبة الطيران في الأجواء الحارّة يعود إلى اختلاف كثافة الهواء بين الحالتيْن، ففي فصل الشتاء تكون درجة الحرارة باردة، وكثافة الهواء عالية؛ وهذا يُسهّل عملية الطيران، حيث ينتج عن الهواء البارد رفعٌ أكثر من الهواء الدافئ، ومسافة أقصر عند الإقلاع.
وأضاف: "العكس بالعكس في الأجواء الحارّة جداً تكون كثافة الهواء قليلة، وينتج عن ذلك رفعٌ للهواء أقل، وتحتاج الطائرة إلى أن تسير في المَدْرَج مسافة أطول حال الإقلاع، بل يؤثر ارتفاع درجة حرارة الهواء سلباً في الحد الأقصى للحمولة عند الإقلاع".