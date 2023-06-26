"تقني مكة" ينفذ برنامج "إرشاد" لتنظيم تفويج ضيوف الرحمن

وأوضح مدير عام التدريب التقني بالمنطقة أن برنامج "إرشاد" يقدم المواد التوعوية لضيوف الرحمن في محطات نقل الحجاج، وذلك في مجالات الإرشاد في المجال الصحي، والإرشاد في مجال السلامة، والإرشاد في المشاعر المقدسة، ويستهدف محطات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.