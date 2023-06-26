"تقني مكة" ينفذ برنامج "إرشاد" لتنظيم تفويج ضيوف الرحمن
تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة برامج "تقني العطاء" وهو برنامج "إرشاد"، وذلك بالتعاون مع النقابة العامة للسيارات بالعاصمة المقدسة.
وأوضح مدير عام التدريب التقني بالمنطقة أن برنامج "إرشاد" يقدم المواد التوعوية لضيوف الرحمن في محطات نقل الحجاج، وذلك في مجالات الإرشاد في المجال الصحي، والإرشاد في مجال السلامة، والإرشاد في المشاعر المقدسة، ويستهدف محطات نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة.
وأضاف " القرني" أن برنامج "إرشاد" يسهم في رفع مستوى التوعية للحجاج في المجال الصحي، ومجال السلامة، بالإضافة إلى رفع مستوى التوعية للحجاج في المشاعر المقدسة.
وكشف "القرني" أن البرنامج يعمل على مدار الساعة عبر فرق عمل مجهزة من المعهد الصناعي للثانوي بالعاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة التدريب التقني، مشيراً إلى أن عدد الحافلات التي تقع ضمن اهتمام البرنامج 500 حافلة بما يوازي 73500 حاج.