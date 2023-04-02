خدمات فائقة بالحرم.. 9.3 مليون مصلٍ ومعتمر في الـ 10 الأوائل من رمضان

كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45560 مستفيداً، واستهلاك 12.399.145 لتراً من ماء زمزم، واستخدام 322700 لتر في تعقيم السجاد، إضافة إلى تقديم 47500 لتر من معقمات الأيدي، و46500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320800 لتر في تعقيم الأسطح.