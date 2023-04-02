خدمات فائقة بالحرم.. 9.3 مليون مصلٍ ومعتمر في الـ 10 الأوائل من رمضان

عملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تذليل إمكاناتها كافة في سبيل تقديم سلسلة من خدماتها النوعية لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوّار وضيوف الرحمن؛ حيث بلغ عدد قاصدي البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك حتى أمس السبت 9.357.853 مصلياً ومعتمراً.
وتنوّعت الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين عبر توزيع 508560 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ 62500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 719500 مستفيد، إلى جانب 1.992.050 مستفيداً من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ 982154 مستفيداً، و118130 مستفيداً من المعرض الرمضاني.
كما جرى تقديم خدمة التطويف لـ 45560 مستفيداً، واستهلاك 12.399.145 لتراً من ماء زمزم، واستخدام 322700 لتر في تعقيم السجاد، إضافة إلى تقديم 47500 لتر من معقمات الأيدي، و46500 لتر من التعقيم بالروبوتات، و44500 لتر من التعقيم بالبايوكير، و320800 لتر في تعقيم الأسطح.
واشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 9497 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ249906 مستفيدين، و32635 مستفيداً من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ653369 مستفيداً، وفرش 35000 سجادة بالمسجد الحرام.