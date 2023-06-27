استضافة الملك تُحقق حلم أسرة فلسطينية بـ"لقب حاج".. منذ 50 عامًا

تحقق حلم أسرة فلسطينية من مدينة بيت لحم، بعد 50 عاماً، حيث كانت تتمنى أن يكون أحد أفرادها حاملاً لقب "حاج".
ويتناقل أفراد الأسرة صور كبيرها، وهو يعيش الأجواء الروحانية المفعمة بالإيمان، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتجلّت ملامح الفرحة العارمة، التي عاشتها أسرة "آل عايش" في بيت لحم في فلسطين، وهي تودّع أحد أفراد الأسرة لأداء فريضة العمر الحج والعمرة.
وكشف الحاج الفلسطيني محمد داوود عايش، أن استضافة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز له ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والزيارة والعمرة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشبه بحلم ظل يراود أفراد الأسرة إلى أن تحقق.
وقال: تحقق ذلك بعد ترشيحي من قبل أخي الأسير أحمد عايش (49 عاماً)، في سجن النقب والمحكوم بالسجن المؤبد، وذلك ضمن استفادة أهالي الأسرى والجرحى والشهداء من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأضاف: برنامج الملك في استضافة حجاج بيت الله لفتة ملكية تحمل رسائل ومشاعر تؤكد أن المملكة بلاد الإنسانية بأسمى معانيها، ولا نملك إلا أن نخص هذه البلاد وقادتها وأهلها بالدعاء والتمكين والأمن والأمان.