"نيوم" تدشن قريتها الإعلامية لدعم إنتاج وإخراج أضخم الأفلام العالمية

وأوضح مدير قطاع الإنتاج الإعلامي والترفيه والثقافة في نيوم واين بورغ؛ أن نيوم تتميز بطبيعتها الساحرة التي تضم عددًا من المواقع الرائعة، كما تقدم حوافز جذابة للإنتاج السينمائي والإعلامي بشكل عام، بهدف خلق منظومة إعلامية نابضة بالحياة، مضيفًا أن نيوم تمتلك حاليًّا أول الاستوديوهات الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها البنية التحتية المتطورة، وفرق عمل متمكنة بخبرات عالمية، وبيئة أعمال مزدهرة تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، وهي خطوة مهمة لنصبح مركزًا إقليميًّا رائدًا لصناعة الإنتاج الإعلامي، وتوفير تجربة إنتاج سلسة تؤكد قدراتنا وإمكانياتنا لدعم هذه الصناعة.