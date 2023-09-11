تعرضت لنزيف حاد بعد ولادتها.. مستشفى الولادة بحائل ينقذ امرأة في عقدها الثالث

وأوضح تجمع حائل الصحي أن المرأة قد أجرت عملية قيصرية لإنجاب طفلها الرابع، وتعرضت لنزيف دموي حاد ناتج عن عدم تقلّص عضلة الرحم، وبالرغم من محاولة استخدام مختلف الأدوية المتاحة لإيقاف النزيف، إلا أنها لم تكن ذات فاعلية.