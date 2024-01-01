"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وصواعق رعدية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وجازان والباحة والقصيم وعسير والشرقية والشمالية وحائل والجوف وتبوك).
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفاء وهروب والدرب وبيش وفرسان وجازان، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة القصيم أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة والطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة البرك والقحمة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وسيولاً وصواعق رعدية. وتشمل الحالة حفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الثالثة من صباح يوم الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أمطارًا متوسطة وسيولاً مع رياح شديدة السرعة. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء. وتشهد أمطارًا خفيفة على طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وحائل وموقق والشنان وبقعاء وسميراء. وتشهد أمطارًا خفيفة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الجوف أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.