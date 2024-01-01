"الأرصاد" يُنبّه 10 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وصواعق رعدية

ونبّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة القنفذة والطائف وأضم وميسان. وتشهد أمطارًا متوسطة على العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الثلاثاء.