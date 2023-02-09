مؤشر ترتيب يشعل تنافسية منظومة التعليم

شهدت منظومة التعليم السعودية، ممثلة في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس؛ تفاعلًا كبيرًا مع إطلاق مؤشر ترتيب بنسخته الجديدة، الذي قدمته هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخرًا، وشهدت مواقع وحسابات المدارس والمكاتب وإدارات التعليم الرسمية تنافسًا في إظهار مراكزها على المستوى الوطني، كما تناقل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التهاني لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس المتميزة في ترتيب المؤشر. ويقدم "مؤشر ترتيب" ترتيبًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة "القدرات والتحصيلي".