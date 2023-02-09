مؤشر ترتيب يشعل تنافسية منظومة التعليم

شهدت منظومة التعليم السعودية، ممثلة في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس؛ تفاعلًا كبيرًا مع إطلاق مؤشر ترتيب بنسخته الجديدة، الذي قدمته هيئة تقويم التعليم والتدريب مؤخرًا، وشهدت مواقع وحسابات المدارس والمكاتب وإدارات التعليم الرسمية تنافسًا في إظهار مراكزها على المستوى الوطني، كما تناقل العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي التهاني لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس المتميزة في ترتيب المؤشر. ويقدم "مؤشر ترتيب" ترتيبًا لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها على مدى ثلاثة أعوام دراسية في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة "القدرات والتحصيلي".
ويهدف المؤشر الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم، لتعزيز الشفافية وتحفيز التنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم؛ لتطوير أدائها بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العام، وتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030، كما يمكّن المؤشر أولياء الأمور من معرفة مستوى مدارس أبنائهم وبناتهم وتحديد المدارس المناسبة لهم.
وكشفت الهيئة على حسابها في "تويتر" أنها أعلنت عن نتائج مؤشر ترتيب للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، وأن المؤشر عبارة عن منصة رقمية موحّدة لعرض ترتيب المدارس بناء على نتائج الطلبة في الاختبارات التي تنفذها الهيئة، كما أنها منصة تفاعلية تقدم العديد من الخدمات لإتاحة الفرصة لولاة الأمور لمقارنة وقياس أداء مدارس أبنائهم بالمدارس الأخرى.
وأكدت الهيئة أن موقع المؤشر في نسخته الحالية المطورة www.tarteeb.edu.sa يحتوي على عدد من الخدمات الإضافية؛ ومنها تطوير صفحة المؤشر الرئيسة لتضم قائمة بالمدارس الأعلى أداءً على المستوى الوطني، وعلى مستوى المناطق، وتطوير بطاقة المدرسة وإضافة معلومات هامة تساعد المدارس على تتبُّع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات، كما يشمل الموقع تطوير خدمات الخريطة التفاعلية على مستوى المناطق بإضافة خدمة إظهار المتوسط العام لكل مكتب وإدارة تعليم، وكذلك دليل نتائج إدارات ومكاتب التعليم والمدارس كتقرير يمكن تحميله وطباعته، وتطوير وتحسين خيارات البحث لتسهيل التصفح.