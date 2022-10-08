بمشاركة أكثر من 112 متحدثًا.. "الصحة" تطلق غدًا ملتقى الصحة العالمي

كما ستشمل الإضافات الجديدة للحدث هذا العام "مساحة المختبر الطبي" التي تسلط الضوء على أحدث ابتكارات وتقنيات المختبرات الطبية و"جلسات Innov8 الحوارية" التي ستستعرض أحدث الابتكارات في مجال الرعاية الصحية والشركات الناشئة والمشاريع الطموحة، من خلال العروض المباشرة للمنتجات. وسيقدم ملتقى الصحة العالمي مجموعة متنوعة من الفرص لزواره للقاء المتخصصين في المجال الصحي والأطباء وصانعي السياسات، والاطلاع على أحدث الاكتشافات والتوجهات الطبية والتواصل، فضلاً عن فرص مزاولة الأعمال مع مجتمع الرعاية الصحية العالمي، وسيشاهد الزوار العديد من الابتكارات الجديدة التي ستغدو جزءاً أساسياً من محادثات الصناعة البارزة.