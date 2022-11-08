بالفيديو.. "العوفي" يروي قصة زراعة قلب له بعدما أخبره الأطباء بأنه شبه ميت

وقال إنه ظل بانتظار متبرع لمدة شهرين بالمستشفى التخصصي، وكان خلالها محاطًا باهتمام الأطباء والمُمرضين وعنايتهم.. لافتًا إلى أنه بعد العملية ظل منوَّمًا في العناية المركزة 5 أيام فقط، ثم خرج بصحة وسلامة، وينتظر الآن بداية برنامجه في العلاج الطبيعي.