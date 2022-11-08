بالفيديو.. "العوفي" يروي قصة زراعة قلب له بعدما أخبره الأطباء بأنه شبه ميت

حَمِدَ مريضُ القلب "مسعد العوفي" اللهَ –عزَّ وجلَّ- على نجاح عملية زراعة قلب له من مُتبرِّع في الإمارات، تمت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في وقت قياسي خلال 3 ساعات و20 دقيقة فقط، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمُتبرِّع.
وتفصيلاً، روى مسعد لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية مع الإعلامي عبدالله الغنمي معاناته المرضية قائلاً: كان لديَّ ضَعْف في عضلة القلب، وانسداد في الشرايين؛ وأخبرني الأطباء بأن القلب شبه ميت؛ ويحتاج إلى زراعة.
وقال إنه ظل بانتظار متبرع لمدة شهرين بالمستشفى التخصصي، وكان خلالها محاطًا باهتمام الأطباء والمُمرضين وعنايتهم.. لافتًا إلى أنه بعد العملية ظل منوَّمًا في العناية المركزة 5 أيام فقط، ثم خرج بصحة وسلامة، وينتظر الآن بداية برنامجه في العلاج الطبيعي.
ووصف "العوفي" مشاعره بعد نقل القلب إليه وزراعته بشعوره بتجدُّد الحياة وتغييرها.
وكان فريق طبي متخصص من مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قد تمكن من إجراء عملية إزالة قلب من متبرع بدولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعته لمريض بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وذلك خلال وقت قياسي؛ إذ جرى التنسيق واستكمال الإجراءات النظامية، وأخذ الموافقات من ذوي المتوفى -رحمه الله-، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والبرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية (حياة) في الإمارات، والإخلاء الطبي الجوي.
وقام فريق طبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفَّى خلال 40 دقيقة، وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي ووصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات وعشرين دقيقة.
وكانت الفِرق الطبية الميدانية قد باشرت تجهيزاتها، وتهيئة غرفة العمليات، وتم إجراء عملية زراعة القلب فور وصوله للمريض العوفي، الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، وتكللت بالنجاح.