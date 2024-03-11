ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة

وصلت مساء اليوم الدفعة الرابعة (الأخيرة) لعام 2024 من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى مكة المكرمة قادمين من المدينة المنورة؛ لأداء مناسك العمرة، وكان في استقبالهم لدى وصولهم مقر إقامتهم في مكة عدد من مسؤولي الوزارة.
وقد تولت اللجان العاملة في استكمال الترتيبات اللازمة التي من شأنها تسهيل تأدية الضيوف مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. بعد ذلك توجه الضيوف إلى المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة.
يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، ويمثلون الدفعة الرابعة (الأخيرة) لعام 2024، عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 16 دولة من قارتَي أوروبا وآسيا، هي (روسيا، بنجلاديش، طاجاكستان، أستراليا، سيرلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان ونيوزيلاندا).