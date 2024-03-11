ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يصلون مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة

يُذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، ويمثلون الدفعة الرابعة (الأخيرة) لعام 2024، عددهم 250 معتمرًا ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة، يمثلون 16 دولة من قارتَي أوروبا وآسيا، هي (روسيا، بنجلاديش، طاجاكستان، أستراليا، سيرلانكا، المالديف، الهند، كازاخستان، باكستان، أذربيجان، النيبال، تركيا، كوسوفو، قرغيزستان، تركمانستان ونيوزيلاندا).