12 مئوية.. السودة تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.