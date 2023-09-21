12 مئوية.. السودة تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة ومكة المكرمة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرمة 44 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرمة 44 مئوية، وكل من المدينة المنورة والدمام والصمان وينبع والأحساء 43 درجة، فيما سجلت بريدة والعلا وحفر الباطن ورفحاء والخرج والمجمعة والدهناء 42 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ12 مئوية، تليها أبها 17 درجة، ثم الباحة وطريف والقريات 20 مئوية، وتبوك وسكاكا ونجران 22 درجة.
وسجلت أبها والباحة والطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 90%.