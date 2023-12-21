ضبط 3 مخالفين لقطعهم الأشـجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، ضبط بحوزتهم أكثر من (700) متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من (300) متر مكعب من الفحم المحلي.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ﷼ لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16،000) ﷼ لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.