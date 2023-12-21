ضبط 3 مخالفين لقطعهم الأشـجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في مكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية لقطعهم الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، ضبط بحوزتهم أكثر من (700) متر مكعب من الحطب المحلي، وأكثر من (300) متر مكعب من الفحم المحلي.