فيديو: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق.. شاهد السيول تجتاح إسكان وقرى حصمة جازان والشعوب

وكانت محافظة أحد المسارحة ومحافظات أخرى قد تعرّضت أمس لأمطارٍ غزيرة غرقت على أثرها الشوارع وبعض القرى والمنازل؛ ما دفع بإمارة جازان، ممثلة بأمير المنطقة بالنيابة ‫محمد بن عبدالعزيز، بالتوجيه لتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وكيل الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تحوّل السيول إلى القرى في محافظتَي ‫أحد المسارحة والدرب، والتحقيق مع المتسبّبين، والرفع بالنتائج بشكلٍ عاجل، ومحاسبة المقصرين نظاماً.