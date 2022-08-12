فيديو: تشكيل لجنة عاجلة للتحقيق.. شاهد السيول تجتاح إسكان وقرى حصمة جازان والشعوب
اجتاحت السيول شوارع ومنازل في قرى تقع شمال أحد المسارحة بمنطقة جازان، بعد الأمطار الغزيرة التي ضربت المحافظة أمس، وأظهرت مقاطع فيديو تمّ توثيقها كمية السيول التي اجتاحت إسكان الحصمة، حيث أبدى مواطنون امتعاضهم الشديد لغياب مشاريع التصريف ودرء أخطار السيول التي قد تقلل من حجم المشكلة على أقل تقدير في حال السيول وهطول الأمطار.
فيما زوّد مواطنون من قريتَي الحصمة والشعوب المجاورتين للسكن، "سبق"، بصور تُظهر جانباً من الأضرار البالغة التي تسبّبت فيها الأمطار، وذلك بعد أن اقتحمت السيول منازلهم؛ مطالبين بالمحاسبة.
وكانت محافظة أحد المسارحة ومحافظات أخرى قد تعرّضت أمس لأمطارٍ غزيرة غرقت على أثرها الشوارع وبعض القرى والمنازل؛ ما دفع بإمارة جازان، ممثلة بأمير المنطقة بالنيابة محمد بن عبدالعزيز، بالتوجيه لتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وكيل الإمارة، وعضوية الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تحوّل السيول إلى القرى في محافظتَي أحد المسارحة والدرب، والتحقيق مع المتسبّبين، والرفع بالنتائج بشكلٍ عاجل، ومحاسبة المقصرين نظاماً.