يُرى بالعين المجردة.. "فلكيّة جدة": هلال الحج يزيّن السماء اليوم

يرصد هلال القمر الصغير بعد غروب الشمس، اليوم، والانتقال نحو بداية الليل، حيث يُشاهَد بسهولة بالعين المجردة ويزيّن الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.
وقال رئيس الجمعية الفلكيّة بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضع ليالٍ سيُلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاءٌ بنورٍ خافتٍ عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض باتجاه القمر.
وأضاف: القمر وصل منزلة الاقتران، أمس، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئاً دورة اقترانية جديدة.
وأشار "أبو زاهرة"؛ إلى أنه يوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد إضاءته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس، وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل، وذلك لأن القمر يتحرّك مبتعداً عن موقع غروب الشمس.
وذكر أن السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، لذلك مراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم.