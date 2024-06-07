يُرى بالعين المجردة.. "فلكيّة جدة": هلال الحج يزيّن السماء اليوم

وذكر أن السبب في رؤية القمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، لذلك مراقبة القمر خلال الأسابيع المقبلة ستكون دليلاً لتحديد مواقع الكواكب والنجوم.