تراث يُحكى وهوية تُعاش.. "هذي جازان" تجمع محافظات المنطقة في مهرجان جازان الشتوي 2026

وشهدت الفعالية حضورًا لافتًا من الزوار والأهالي، الذين تنقّلوا بين أركان المحافظات، حيث تنوّعت المشاركات بين عروض الفنون الشعبية، والمشغولات اليدوية، والأزياء التراثية، إلى جانب أجنحة تعرّف بالعادات والتقاليد والموروث الاجتماعي الذي تتميّز به كل محافظة، في تجسيد حيّ لغنى جازان الثقافي وتنوّعها الجغرافي.